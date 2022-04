In den Osterferien gibt es an der OTH Regensburg ein Schnupperstudium. Schüler haben so die Gelegenheit, Studienmöglichkeiten zu erkunden.

Mehr als 30 Studiengänge stellen die acht Fakultäten der OTH Regensburg vor. Von 11. bis 21. April 2022 organisiert die OTH Regensburg zahlreiche Informationsveranstaltungen in Hörsälen und Laboren. Und hier geht es zu den Veranstaltungen: https://www.oth-regensburg.de/?id=3358.