Das Stadtmarketing Weiden veranstaltet in diesem Jahr wieder das beliebte Street`n Food Festival am 27. Mai und außerdem die Kultur- und Shoppingnacht „Weiden träumt“ am 29. Juli.

Natürlich möchte das Stadtmarketing ein möglichst vielfältiges Angebot anbieten und sucht deshalb Kunsthandwerker, Bastler und kreative Köpfe. Wer mit seinen Produkten mit dabei sein will, kann sich ab sofort anmelden.

E-Mail: info@stadtmarketing-weiden.de oder Telefon: 0961-389800