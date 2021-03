Schulen und Kitas im Landkreis Amberg-Sulzbach bleiben auch in der kommenden Woche geschlossen. Nur in Abschlussklassen gibt es Präsenz- bzw. Wechselunterricht. In Kindertageseinrichtungen ist nur eine Notbetreuung möglich.

Um besser planen zu können, wird jetzt immer für eine Woche im Voraus geplant. Heißt, es wird immer freitags bekannt gegeben, wie die Schul-Öffnungen für die komplette nächste Wochen aussehen.