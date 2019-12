Schwandorf: Autobrand auf A93

Am Samstag gegen 16.30 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Wagen auf der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Regensburg unterwegs.

Kurz nach der Anschlussstelle Schwandorf-Süd bemerkte er einen Leistungsabfall an seinem Auto und hielt auf dem Seitenstreifen an. In diesem Moment fing der Pkw auch schon im Motorraum zu brennen an.

Der Fahrer und seine Beifahrerin sowie die neunjährige Tochter konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und das Fahrzeug verlassen. Das lichterloh brennende Auto wurde durch die alarmierte Feuerwehr aus Wackersdorf gelöscht. Am Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15 000 Euro. Glücklicherweise wurde die Familie nicht verletzt und konnte anschließend ihre Heimreise mit der Bahn fortsetzen.