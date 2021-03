Schwandorf erlässt Allgemeinverfügung für Schulen und Kitas

Das Landratsamt Schwandorf meldet insgesamt 5.528 Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steht bei 206,3. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis Schwandorf hat sich auf 119 erhöht.

Außerdem wurde eine Allgemeinverfügung für Schulen und Kitas erlassen. Für den Schulbetrieb gilt in der nächsten Woche, dass in Abschlussklassen Präsenzunterricht und an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Distanzunterricht stattfindet. Dabei muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Kindertageseinrichtungen, Kinderpflegestellen und Ferientagesbetreuung und Spielgruppen sind geschlossen. Es gelten die Regelungen zur Notbetreuung. Neu dabei ist, wenn bei den Kindern Erkältungssymptome wie Schnupfen und Husten auftreten, ein negativer Coronatest vorgelegt werden muss.

Die Allgemeinverfügung ist auf der Homepage www.landkreis-schwandorf.de unter „Unser Landkreis – Amtsblatt“ abrufbar.