Schwandorf: Illegales Bordell aufgeflogen

In Schwandorf ist Karfreitag Nacht ein illegales Bordell von der Polizei aufgedeckt worden.

Die Beamten wurden informiert, dass sich in einem Haus in der Kantstraße in Schwandorf mehrere auffällige Personen aufhalten. Bei der Überprüfung des Gebäudes wurden mehrere Frauen des horizontalen Gewerbes mit ihren Kunden angetroffen.

Da die Einwohnerzahl der Stadt Schwandorf unter 30.000 liegt, ist die Ausübung der Prostitution in der Stadt generell verboten. Gegen die Frauen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der verbotenen Ausübung der Prostitution eingeleitet.