Das Internet im Landkreis Schwandorf wird schneller. Ende März ging der Breitbandausbau in Burglengenfeld los.

In den nächsten rund zwei Jahren sollen alle rund 3.000 Haushalte in den 18 teilnehmenden Landkreis-Kommunen erschlossen werden. Mit einem Investitionsvolumen von rund 54 Millionen Euro stellt dieses Projekt eines der größten Breitband-Ausbauprojekte in Bayern dar.