Weiden: Lockerung beim Einkauf

Seit Dienstag ist „Click&Meet“ in der Stadt Weiden erlaubt. Das bedeutet, Einkaufen mit Terminvereinbarung. Die Einführung davon ist wegen der zeitweisen Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz von unter 100 möglich.

Kunden können also nun per Telefon, online, per Email oder direkt vor Ort einen Termin vereinbaren und exklusiv shoppen. Voraussetzung dafür ist das Tragen einer FFP2 Maske, eine Zugangsbegrenzung auf einen Kunden je 40 qm. Eine Kontaktdatenerhebung findet ebenfalls statt

Nach aktuellem Stand ist das Terminshopping ab dem 12.04.21 in Weiden auch bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200 bei Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests möglich. Wo und wie Terminshopping in Weiden möglich ist, darüber gibt die Homepage des Stadtmarketingvereins Weiden Auskunft.