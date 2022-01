Am Mittwoch ist im Bereich des Müllkraftwerkes Schwandorf ein Zug entgleist. Deshalb waren alle Müllumladestationen am Donnerstag vorübergehend geschlossen.

Nachdem ein Sachverständiger die Schäden am Gleis und an den Schwellen überprüft hat, dürfen ab Freitag die Müllzüge das Gleis zum Müllkraftwerk wieder befahren – aber nur in Schrittgeschwindigkeit. Alle Müllumladestationen im Verbandsgebiet stehen also ab Freitag (28.01) wieder für Anlieferungen zur Verfügung.