Schwandorf nimmt Erbe für Straßennamen an

Beamte der Autobahnpolizeistation Schwandorf kontrollierten am Freitag …

Mann bezahlt Geldstrafe bei Kontrolle Beamte der Autobahnpolizeistation Schwandorf kontrollierten am Freitag …

Mann bezahlt Geldstrafe bei Kontrolle Beamte der Autobahnpolizeistation Schwandorf kontrollierten am Freitag …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de