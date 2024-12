Wackersdorf: Ex-Freundin attackiert neue Partnerin

Eine 39-jährige Frau aus Wackersdorf hat Anzeige bei der Polizei erstattet, da sie seit April von der Ex-Freundin ihres Lebensgefährten verfolgt wird.

Am vergangenen Sonntag eskalierte die Situation, als die Ex-Freundin versuchte, die Frau daran zu hindern, mit ihrem Auto wegzufahren. Dabei wurde die 39-Jährige zur Seite geschoben und ihr Arm eingeklemmt, was zu einem Hämatom führte. Zudem verdächtigt sie die Ex-Freundin, an den Rädern ihres Autos manipuliert zu haben.

Die Polizei in Schwandorf ermittelt nun wegen Körperverletzung, Nachstellung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.