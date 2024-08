Schwer verletzt: Radfahrer stürzt am Flutkanal

Ein Rennradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Weiden schwer verletzt worden. Der 66-Jährige stürzte auf dem Fuß- und Radweg am Flutkanal in der Unterführung der Südost-Tangente.

Trotz Sturzhelm erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Die Smart-Watch des Radfahrers setzte automatisch einen Notruf ab und ermöglichte eine schnelle medizinische Versorgung.

Zeugen des Unfalls, die zur Aufklärung der Unfallursache beitragen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-0 mit der Polizei Weiden in Verbindung zu setzen.