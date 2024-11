Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Bernhardswald im Kreis …

Betrunkener Radfahrer bei Unfall schwer verletzt Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Bernhardswald im Kreis …

Betrunkener Radfahrer bei Unfall schwer verletzt Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Bernhardswald im Kreis …

Lino Mirgeler/dpa