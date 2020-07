Seltenes Naturphänomen: Roter Regenbogen in Finnland

Es ist ein nur selten-auftretendes Naturphänomen: Anfang dieser Woche konnten Fotografen in Finnland über dem Päijänne-See einen roten Regenbogen mit der Kamera einfangen.

Dieser Effekt kann nur entstehen, wenn die Sonne tief über dem Horizont steht, also bei Morgen- oder Abenddämmerung und die klassischen Regenbogen-Bedingungen gegeben sind. Dann kommt nur das rote Sonnenlicht auf der Erde an. Also sehen wir einen roten statt sonst bunten Regenbogen.

