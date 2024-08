Senior fährt in Schlangenlinien – Rettungswagen kommt

Mit seinem Fahrstil gefährdet ein 88-jähriger andere Verkehrsteilnehmer. Dann kann der Autofahrer gestoppt werden – doch ein Rettungswagen muss anrücken.

Ein älterer Autofahrer hat mit seinem Fahrverhalten im Landkreis Schwandorf andere Verkehrsteilnehmer gefährdet: Der 88-Jährige fuhr am Mittwoch auf der Autobahn 93 von Nabburg in Schlangenlinien, mit einem Tempo von 30 bis 40 Kilometern pro Stunde und teilweise auf beiden Fahrstreifen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei Schwandorf verließ der Fahrer die Strecke und fuhr dann wieder auf die Autobahn Richtung Nabburg zurück auf. Vor der Auffahrt beschädigte er den Angaben zufolge mehrere Verkehrszeichen.

Nur durch starkes Abbremsen hätten andere Autofahrer einen Unfall vermeiden können. An der Anschlussstelle Nabburg wurde der Mann gestoppt. Laut Polizei befand er sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Ein Rettungswagen wurde gerufen. Die Beamten nahmen dem Fahrer seinen Führerschein ab. Bei einer Blutentnahme stellte sich heraus, dass der Senior viele Medikamente eingenommen hatte. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (dpa/lby)