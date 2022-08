Senior wieder zurück im Heim

Eine Suchaktion nach einem 92-Jährigen am Mittwoch in Grafenwöhr hat einen glücklichen Ausgang genommen. Der Bewohner eines Seniorenheimes war nicht mehr zurückgekehrt. Da der Mann demenzkrank ist lief eine große Suchaktion an.

Eingesetzt wurden neben Feuerwehr und BRK auch Mantrailer Hunde und ein Polizeihubschrauber. Ein Bürger teilte schließlich mit, dass ein älterer Herr in einem unwegsamen Gelände zwischen einem Gestrüpp steht. Aus eigener Kraft hätte er sich wahrscheinlich nicht mehr aus dieser Lage befreien können. Er musste aus dem Gestrüpp herausgetragen werden. Lediglich etwas entkräftet und dehydriert wurde er anschließend in das Seniorenheim zurückgebracht.