Stiftlandtage mit außergewöhnlichen Veranstaltungen

Haben Sie schon einmal ein Frühstück auf einer Burgruine gemacht? Oder eine geführte Radtour am Iron Curtain Trail? Oder einen Sundowner über Leonberg eingenommen? Diese und viele weitere Veranstaltungen ermöglichen die Stiftlandtage, die vom 02. bis 11. September stattfinden.

An zehn Tagen sind in zehn Gemeinden im gesamten östlichen Landkreis Tirschenreuth außergewöhnliche Veranstaltungen geboten, die in dieser Form sonst nicht auf dem Programm stehen. Entdecken Sie das Stiftland neu. Anmelden kann man sich für eine Veranstaltung noch bis zum 29. August.

https://www.ikomstiftland.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen.pdf