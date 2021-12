Sexueller Übergriff – Haftbefehl gegen Paketzusteller

Ein Paketzusteller soll am 20. Dezember in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach eine Frau sexuell genötigt haben. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die 36-Jährige befand sich an diesem Tag in ihrer Arbeitsstätte, als der 50-jährige Paketzusteller zunächst Ware ablieferte. Dann kam er zurück in die Räumlichkeiten, überreichte der Frau Pralinen und wurde dann trotz körperlicher Gegenwehr sexuell zudringlich. Die 36-Jährige konnte sich losreißen, der Mann verschwand. Die Frau schaltete die Polizei ein, es erging schließlich Haftbefehl gegen den 50-Jährigen. Am 23. Dezember wurde er in eine JVA eingeliefert. Die Kripo Amberg ermittelt.