Sexueller Übergriff auf junge Frau in Regensburg

In Regensburg ist eine junge Frau am Fronleichnamstag Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Ein unbekannter Radfahrer soll die 22-Jährige gegen 3 Uhr 45 morgens in der Dechbettener Straße sexuell genötigt haben.

Die junge Frau gab an, auf dem Nachhauseweg gewesen zu sein, als sie von dem unbekannten Mann festgehalten und sexuell genötigt wurde. Nach eigenen Angaben wehrte sie sich, worauf hin der Täter flüchtete. Die Kripo Regensburg bittet eventuelle Zeugen um Mithilfe.

Personenbeschreibung des unbekannten Täters: