“Kleine Engel, aber sicher!“ heißt es am 25. September wieder im Westbad in Regensburg. Von 10 bis 16 Uhr dreht sich alles um die Sicherheit vor allem der kleinen Badegäste im und am Wasser.

Es gibt u. a. zahlreiche kostenlose Schnupperkurse zu den Themen „Wassergewöhnung“ und „Schwimmenlernen“. Damit soll das Bewusstsein für Gefahrensituationen im und am Wasser geschärft werden. Hier kommen Sie zum kompletten Programm des Aktionstages: www. das-stadtwerk-regensburg.de.