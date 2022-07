Endlich können im neuen Skateboardpark am Jugendzentrum Weiden wieder Wettbewerbe stattfinden. Am Samstag (02.07.) treten Skateboarder der Kategorie „Street“ gegeneinander an.

Bewertet werden Schwierigkeiten wie Tricks, Style, Individualität, Nutzung des Raumes und die Anzahl der Fehler. Der Contest beginnt um 12 Uhr. Ab 10 Uhr können sich Interessierte für den Wettbewerb registrieren. Neben Pokalen können die Teilnehmer auch insgesamt 3.000 € an Geld und Sachpreisen gewinnen.