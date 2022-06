Vorverkauf für LTO-Kulturherbst startet am 01. Juli

Das Landestheater Oberpfalz stellt bereits jetzt den Spielplan für den Kulturherbst vor und gibt einen Ausblick auf die kommende Spielzeit.

Mit »Der Geizige« – einem Gastspiel des Erby-Theaters aus München – eröffnet das LTO am 01. Oktober den Kulturherbst in der Stadthalle Vohenstrauß. Am 15. Oktober wird Premiere von »Der nackte Wahnsinn« gefeiert – die rasante Erfolgskomödie, die das manchmal so wahnsinnige Theaterleben grandios komisch auf die Schippe nimmt. Außerdem aufgeführt werden „Die weiße Rose“ und der „Karneval der Tiere“. Alle Termine und weitere Infos gibt’s auf www.landestheater-oberpfalz.de. Der Vorverkauf für den Kulturherbst startet am 01. Juli.