Sommerferien: Pendelbus am Murner See

In den Sommerferien ist am Murner See samstags, sonntags und am 15. August (Mariä Himmelfahrt) ein Shuttlebus im Einsatz. Der Kleinbus pendelt samstags von 13:00 bis 17:00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 12:00 bis 17:00 Uhr zwischen Großparkplatz und Restaurant Seaside. Lediglich bei Dauerregen, niedrigen Temperaturen und ähnlich bade-untauglichen Wetterlagen entfällt das Angebot.

Die Entscheidung, ob der Bus am jeweiligen Wochenende verkehrt, wird immer am Freitagvormittag getroffen und über die Kanäle der Gemeinde (wackersorf.de und Social Media) bekanntgegeben. Zum Projektstart am ersten möglichen Wochenende steht fest, dass der Bus sowohl am Samstag (30.07.) als auch am Sonntag (31.07.) verkehrt. Das Ticketsystem ist maximal einfach gehalten: Ein Tagesticket für Erwachsene (für Hin- und Rückfahrt) kostet 1,- Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei. Im Juli und August wird außerdem das deutschlandweit gültige 9-Euro-Nahverkehrsticket als Fahrkarte akzeptiert. Das Busangebot ist ein Modellversuch der Gemeinde Wackersdorf. Die Erfahrungswerte sollen als belastbare Basis für eine Fortführung und mögliche Ausweitung dieses Angebots bzw. ähnlicher Angebote dienen.