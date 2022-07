Regensburg: Ausbildung zum Telefonseelsorger Startet im September

Die Telefonseelsorge Ostbayern-Regensburg sucht Nachwuchs. Im September startet der neue Ausbildungskurs bei der Telefonseelsorge und läuft bis Mitte Mai 2023.

Der Unterricht findet in der Regel in Präsenz in Regensburg am Mittwochabend statt. Wer eine sinnstiftende Tätigkeit ausüben möchte und Aufgeschlossenheit, Kontaktfreudigkeit, Offenheit für eigene psychische Prozesse, sowie Belastbarkeit mitbringt, kann sich unter Telefonnummer 0941/5021168 oder via Mail info@telefonseelsorge-ostbayern.de melden.