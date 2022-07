Sommerkino im Naturfreibad

Das Marktredwitzer Open-Air-Sommerkino geht nach coronabedingter Pause in die nächste Runde – in diesem Jahr vom 1. bis 7. August im Marktredwitzer Freibad im Schwimmbadweg 1. In der ersten Sommerferienwoche werden nach Einbruch der Dunkelheit sieben Filme auf der großen Leinwand gezeigt. Partner ist das Marktredwitzer Kino CINEPLANET. Es stehen 400 Kinostühle zur Verfügung – Picknick-Decken oder weitere Sitzmöglichkeiten dürfen aber auch gerne selbst mitgebracht werden.

Die Kinoabende starten täglich mit einer After-Work-Party ab 18.00 Uhr. Am Samstag, 6. August geht das Freibadfest, das ab 10.00 Uhr gemeinsam mit der DLRG Marktredwitz veranstaltet wird, nahtlos in das Sommerkino-Warmup über. Am Sonntag, 7. August erwartet kleine und große Besucher ab 16.00 Uhr ein Familienfest – unter anderem mit Kinderschminken, Hüpfburg und Geschicklichkeitsspielen.

Hier können Sie das Programm herunterladen:

