Sonderimpfaktion in Amberg und Amberg-Sulzbach

Viele der über 2.500 Termine bei der Sonderimpfaktion in der Stadt Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach sind noch frei.

Das Ganze läuft von Mittwoch (23.06.) bis Montag (28.06.) in den BRK-Impfzentren in Amberg und Sulzbach-Rosenberg sowie in den Impfstationen in der Amberger Kennedyschule. Verimpft wird der Impfstoff von Astrazeneca. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ab Dienstag auch dafür telefonisch anmelden. Die Terminvereinbarung ist auch kurzfristig bis Sonntag möglich.

Die Hotline der Impfzentren ist unter 09621/16229-7100 Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 und Freitag von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

Der schnellste Weg zu einem Impftermin führt über weiterhin online über folgenden Link: https://www.terminland.eu/amberg-sulzbach-impfung/