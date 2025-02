Sonne in den Alpen, trüb in Nordbayern

In den Alpen schaut die Sonne raus, über dem Norden hängen dichte Wolken. Zum Wochenende halten die Wolken in ganz Bayern Einzug. Der Deutsche Wetterdienst warnt nachts vor Frost und Glätte.

Während die Sonne auf die Alpen und das Vorland scheint, bleibt es im Norden Bayerns vorerst trüb und wolkig. An den Alpen kann es nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag bis zu acht Grad geben. Zum Wochenende breiten sich überall Wolken und teils auch Schnee aus, wie der DWD weiter berichtet.

Rund um Donau, Naab und Niederbayern wird es laut DWD am Mittwoch trüb. Im Süden löse sich dagegen der Nebel teilweise auf. Aus den dichten Wolken in Nordbayern sollen am Mittwochabend teils Tropfen oder Flocken fallen. Auch in der Nacht zum Donnerstag könne es örtlich Sprühregen geben, der bei frostigen Temperaturen zu Glätte führen könnte.

Die Temperaturen sollen sich bis Freitag zwischen minus eins und plus fünf Grad bewegen. Am Donnerstag machen sich die Wolken dem DWD zufolge über dem ganzen Freistaat breit. Nur in den Hochlagen der Alpen komme noch Sonne durch. Teils können Schneeflocken fallen. Das halte sich auch in der Nacht zum Freitag. Am Freitag selbst soll es in ganz Bayern trüb und wolkig werden. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz