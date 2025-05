Sonniges Wochenende in Sicht

In den Bergen wird es noch mal kalt und es gibt Neuschnee. Danach soll aber ein sonniges Wochenende mit recht hohen Temperaturen folgen.

Die Menschen in Bayern können sich nach vereinzeltem Neuschnee auf ein sonniges Wochenende freuen. Bereits am Freitag kann es schon Temperaturen bis zu 19 Grad am unteren Main geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Verbunden sei dies mit meist trockenem Wetter und Sonnenschein nördlich der Donau. Nur in Nähe der Alpen kann es leicht regnen.

Am Wochenende können sich die Menschen in Bayern dann aber auf viel Sonne einstellen, am Samstag an den Alpen mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Die Temperaturen steigen am Wochenende auf bis zu 24 Grad am Sonntag.

In den Alpen gab es bis zum Donnerstagmorgen oberhalb von 1.400 Metern laut DWD teils bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, im Hochgebirge bis zu zehn. In den Berchtesgadener Alpen oberhalb von 1.500 Metern kann es demnach in der Nacht zum Freitag bis zu fünf Zentimeter Neuschnee geben. (dpa/lby)

