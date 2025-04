Sonniges Wochenende in Bayern in Sicht

In den nächsten Tagen kann es in Bayern bewölkt werden. Trotzdem gibt es Hoffnung auf ein Wochenende mit Sonnenschein.

Trotz aufziehender Wolken in Bayern stehen die Chancen auf ein sonniges Frühlingswochenende gut. Weiterhin ist nicht mit Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In den kommenden Tagen sollen Wolken vor allem in den östlichen Regierungsbezirken aufziehen. So müssten sich etwa die Regensburger auf nicht einmal eine Stunde Sonne am Mittwoch einstellen. Ab Donnerstag nehme der Sonnenschein aber wieder zu.

Die Temperaturen steigen über die Woche immer weiter an. So rechnet der DWD am Dienstag mit maximal 10 bis 17 Grad. Dabei gebe es auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch verbreitet Frost. Dieser nehme in den kommenden Nächten ab und verschwinde rechtzeitig zum Wochenende.

Am Donnerstag seien dann tagsüber auch schon 13 bis 18 Grad möglich. Am Wochenende können sich die Menschen in Bayern dann auf Sonnenschein mit Temperaturen von maximal 20 bis 23 Grad freuen. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz