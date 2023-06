Sonniges Wochenende in Bayern steht bevor

Das Wochenende in Bayern startet mit freundlichem Frühlingswetter. Am Freitag …

Milde Temperaturen und viel Sonne zum Wochenende Das Wochenende in Bayern startet mit freundlichem Frühlingswetter. Am Freitag …

Milde Temperaturen und viel Sonne zum Wochenende Das Wochenende in Bayern startet mit freundlichem Frühlingswetter. Am Freitag …

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa