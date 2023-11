Space-Eye Weiden sucht neuen Standort

Die Hilfsorganisation Space-Eye Weiden ist vor einem Jahr gestartet und hat in dieser Zeit enorme Mengen an Hilfsgütern gesammelt und in Krisengebiete geschickt: Ukrainische Partner werden regelmäßig mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt, in das türkische Erdbebengebiet schickte Space-Eye Weiden Textilien, Lebensmittel und Hygieneartikel, und in die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln wurden ebenfalls Hilfsgüter geschickt.

Nun hält die Hilfsorganisation nach einer neuen Niederlassung Ausschau. Gesucht wird eine Immobilie im Raum Weiden/Neustadt, die als Sammel- und Ausgabestelle genutzt werden kann. Kontakt bitte via Mail (weiden@space-eye.org), oder telefonisch: 0173 3845765.

Derzeit sammelt Space-Eye Weiden – wie schon im letzten Jahr – Care-Pakete für einen Weihnachtstruck, der in die Ukraine führt.

Hier finden Sie alle Abgabestellen und die Packliste: https://space-eye.org/weihnachtstruck.