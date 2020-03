Spatenstich für Outdoorfitness-Park in Kümmersbruck

Die Arbeiten für einen Outdoorfitness-Park in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach haben begonnen. An den Vilsauen entsteht der Park mit verschiedenen Geräten, aber auch einer Pergola und einem Aufenthaltsbereich am Ufer der Vils.

„Mit diesem Outdoorfitness-Park steigern wir die die Wertigkeit des Bereiches und bieten allen Altersklassen die Möglichkeit in der freien Natur einer sportlichen Betätigung nachzugehen“, so Bürgermeister Roland Strehl. Spätestens Juni in soll der Outdoorfitness-Park an den Start gehen. Die Kosten liegen bei ca. 70.000 Euro.