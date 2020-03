Guide Michelin: Sterne für die Oberpfalz

Der Restaurantführer Guide Michelin hat am Dienstag wieder Sterne für die Spitzengastronomie vergeben.

Große Freude gabs in Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf. Dort hat das Restaurant „Oberndorfer`s Eisvogel nun zwei von möglichen drei Sternen. Über einen Stern können sich in der Oberpfalz freuen: Das Restaurant „Soulfood“ in Auerbach, „Leos by Stephan Brandl“ in Bad Kötzting, „Gregor`s“ in Rötz und „Storstad“ in Regensburg. Die Inspektoren des Guide Michelin bewerten unter anderem die Qualität der Produkte, den Geschmack, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die gleichbleibende Qualität.