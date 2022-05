Spatenstich zum Naturdorf Bärnau

In den nächsten 1,5 Jahren soll ein Naturdorf direkt neben dem Geschichtspark Bärnau entstehen: Ein kleines Feriendorf mit Übernachtungsangebot für Gäste und Besucher:innen des Geschichtsparks, sowie der Burgbaustelle des Königshofs und noch viel mehr.

Architekt Christian Schönberger aus Oberviechtach ist für die Bauordnungsrechtlichen Dinge zuständig. Vor allem die Bauregeln bei Historischen Bauten sind jetzt zu beachten. „Wir arbeiten relativ viel im Denkmalschutz und insofern ist es eigentlich eine logische Folgerung, dass man modernes Bauen mit althergebrachten Baustoffen versucht umzusetzen. Was im Denkmalschutz seit Jahrhunderten funktioniert wird auch in Bärnau in moderner Form funktionieren“, erklärt Schönberger.

Marlen Doorbach ist die Bauleiterin des Projektes Naturdorf in Bärnau. Doorbachs Lieblingsarbeit ist auch ihr Fachgebiet: Lehm. Ihr ist es wichtig, dass man den Baustoff nicht einkaufen muss, sondern ihn direkt aus der Grube schöpfen kann. Neben Doorbach ist Lukas Ritter der zweite Bauleiter. Der Steinmetz- und Bildhauermeister weiß, es wird auf Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit gesetzt. Das Naturdorf soll so wenig wie möglich Energie benötigen, um auch der Nachwelt keinerlei Schaden zu hinterlassen. Ab 2024 können dann Ferienwohnungen gemietet werden. Besonders für Familien könnte das interessant werden.