Sportler entdeckt Waffendepot

Großer Waffenfund in einem Waldstück bei Mariaort im Landkreis Regensburg. Ein Klettersportler hatte bereits am 18. Januar in einem unwegsamen Gelände zufällig ein im Boden verstecktes Waffendepot entdeckt. Der Mann verständigte die Polizei. In der Kiste befanden sich 14 verschiedenen Pistolen und Revolver unterschiedlicher Hersteller.

Letzten Freitag soll sich eine verdächtige Person im Bereich des Fundorts aufgehalten haben. Eine größere Absuche, u.a. mit Polizeihubschrauber, verlief erfolglos. Ob die Person tatsächlich in Verbindung mit den Waffen steht, ist offen. Die Kripo Regensburg ermittelt weiter in dem Fall.