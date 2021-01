Spritztour nach zwei Flaschen Schnaps

Eine 63-jährige Autofahrerin hat am Samstagabend auf ihrer Fahrt von Schnaittenbach nach Hirschau einen hohen Sachschaden verursacht. Zuerst verlor die Frau einen Teil des Vorderreifens. Das störte sie aber wenig und sie setzte die Fahrt ohne anzuhalten auf der Felge fort.

In Hirschau angekommen touchierte sie einen Stromverteilerkasten und fuhr frontal gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend krachte sie noch gegen ein Schild, das sie auf der weiteren Fahrt mitschleifte. Am Ende fuhr sie noch gegen eine Bahnbake. Zwei aufmerksame Zeugen konnten die Frau schließlich aufhalten. Gegenüber der Polizei gab die 63-Jährige an, dass sie insgesamt zwei Flaschen Schnaps getrunken hätte. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach derzeitigen Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden im oberen 4-stelligen Bereich.