SSV Jahn präsentiert neuen Trikotsatz

Mit einer virtuellen Trikotpräsentation hat der SSV Jahn Regensburg am Freitagabend seinen neuen Trikotsatz für die Saison 2020/21 vorgestellt.

Neben den neuen Torwarttrikots in neongrün und himmelblau, dem bereits bekannten Auswärtstrikot in rot-weinrot und dem neuen Ausweichtrikot in schwarz meliert spielt die Jahnelf in der neuen Saison klassischerweise in einem weiß-roten Heimtrikot.

Das neue Heimtrikot bleibt bewusst glaubwürdig und bodenständig. Es besticht aber durch gekonnte Betonung der Körpermitte und einen dynamischen Formverlauf. Das Heimtrikot soll zum ersten Mal zum Saisonauftakt gegen den 1. FC Nürnberg am 18. September zum Einsatz kommen