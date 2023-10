SSV Jahn Regensburg setzt erfolgreiche Nachwuchsförderung fort

Im Nachwuchsbereich kann der SSV Jahn Regensburg gleich zwei gute Neuigkeiten melden.

Fünf Nachwuchsspieler, die in den vergangenen Jahren in der Jahnschmiede ausgebildet wurden, erhielten nun Profiverträge. Und das zertifizierte Leistungszentrum des SSV Jahn ist in der Kategorisierung beim Deutschen Fußball Bund in die höchste Stufe aufgestiegen. Es wird ab sofort als Leistungszentrum der Kategorie 1 geführt. Damit wurde der Jahnschmiede eine professionelle Weiterentwicklung, sowie eine Ausbildung auf hohem Niveau bescheinigt