Stadt Regensburg ruft zu Verzicht auf Heizstrahler auf

Die Stadt Regensburg appelliert an die Gastronomie, auf den Einsatz von Heizstrahlern zu verzichten.

Grund ist die sich abzeichnende Gas- und Strommangellage. Wer in den kalten Monaten draußen sitzen möchte, kann auf Decken und Kissen zurückgreifen – diese wärmen ohnehin viel gleichmäßiger und verursachen in der Anwendung keinerlei CO2-Ausstoß, hieß es. Die Stadt hatte während der Corona-Pandemie die Nutzung von Heizstrahlern ausnahmsweise geduldet. Allerdings hat sich die Situation seit der mit dem Krieg in der Ukraine verbundenen Energiekrise gewandelt.