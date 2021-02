Stadt Weiden bittet um Vorschläge zur Zukunft der Innenstadt

Die Stadt Weiden wird im Juli an der Tagung des Bayerischen Städtetags zum Thema „Zukunft der Innenstädte und Ortskerne“ teilnehmen.

Deshalb bittet die Stadt die Bürgerinnen und Bürger und auch Vertreter von Handel und Gastronomie sowie Besucher von Praxen, Büros oder Banken in der Innenstadt, kurze Statements einzureichen. Darin soll in maximal 100 Worten beschrieben werden, wie die Innenstadt in zehn oder zwanzig Jahren aussehen soll.

Die Beschreibungen können in eine kleine Geschichte gepackt werden oder in Schlagworten oder aussagekräftigen Bildern dargestellt werden. Wichtig ist auch, dass die Beiträge sich auf die besonders charakteristischen Aspekte der Weidener Innenstadt beziehen. Diese Beiträge werden dann eventuell mit dem Vornamen, der Initiale des Nachnamens und dem Wohnort bei der Tagung des Städtetags verwendet.

Einsendeschluss ist der Donnerstag, 04. März 2021.

Das Formular zur Einreichung Ihrer Beiträge finden Sie hier.