Stadt Weiden hebt „15-Kilometer-Regelung“ auf

Die Stadt Weiden hebt die sogenannte “15-Kilometer-Regelung“ auf. Am 22.01.2021 ab 00 Uhr fällt sie. Das hat die Stadt in einer Allgemeinverfügung jetzt bekannt gegeben.

Seit dem 11. Januar ist die Regelung in Kraft. Bürger in einem Hotspot dürfen sich bei so einer Anordnung nicht ohne triftigen Grund über einen 15-Kilometer-Radius hinausbewegen. Touristische Ausflüge gehören auf jeden Fall nicht dazu. Eine Aufhebung ist möglich, wenn die 7-Tage-Inzidenz sieben Tage in Folge unter 200 liegt. Stand heute (21.01.2021) hat die Stadt Weiden eine 7-Tage-Inzidenz von 105,3.