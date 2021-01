Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag bei Kettnitzmühle im Landkreis Schwandorf ist eine 20-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und leicht verletzt worden.

Die junge Frau kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem kleinen Bachlauf zum Stehen. on Rettungskräften musste sie aus dem Wagen befreit und in ein Klinikum gebracht werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.