Stadtwerke unterstützen Wasserwacht und DLRG

Die Stadtwerke Amberg fördern das Engagement der DLRG und Wasserwacht Amberg mit einer großzügigen Spende von insgesamt 3.000 Euro. Diese finanzielle Unterstützung, die sich auf je 1.500 Euro pro Verein beläuft, soll dazu beitragen, dass das ehrenamtliche Engagement beider Vereine auch in Zukunft fortgeführt werden kann.

Die Mitglieder der DLRG und Wasserwacht Amberg sorgen regelmäßig für die Sicherheit in den örtlichen Freibädern wie dem Hockermühlbad und Kurfürstenbad. Besonders an heißen Sommertagen sind die Helferinnen und Helfer vor Ort im Einsatz und bieten zudem Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene an.