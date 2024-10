LuminaFest 2024 an OTH Amberg-Weiden

Die OTH in Amberg und Weiden erstrahlt am dieses Wochenende in neuem Licht. Dort findet erstmals das LuminaFest statt – ein Kunstgenuss der besonderen Art. Internationale Künstler und Studenten der Hochschule präsentieren beeindruckende digitale Kunst.

Heißt: die Besucher an den Standorten Amberg und Weiden erleben, wie sich die Fassaden der Hochschule durch Videoprojektionen in leuchtende Kunstwerke verwandeln. Die Gebäude scheinen sich dabei aufzulösen und neu zusammenzusetzen. Das LuminaFest läuft von 18 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und auch kulinarisch hat das Festival so einiges zu bieten.

© (Grafik: Labor für Visual Computing/Lea Zänker)

Prävisualisierung Fassadenmapping Weiden (Grafik: Labor für Visual Computing/Lea Zänker)

© Grafik: Labor für Visual Computing/Mohammad Shadmani)

Prävisualisierung Fassadenmapping Amberg (Grafik: Labor für Visual Computing/Mohammad Shadmani)