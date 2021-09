Stefan braucht unsere Hilfe!

Stefan Reil ist 10 Jahre alt, auch er würde gerne wieder zur Schule. Oder Fußball spielen, Freunde treffen. Doch sein Leben hat sich in den letzten Wochen um 180 Grad gedreht. Statt zur Schule geht es für Stefan zum nächsten Chemo-Block. Stefan hat Leukämie.

Stefan spielt in der E-Jugend, im offensiven Mittelfeld bei der Spielgemeinschaft Vohenstrauß/Altenstadt. Papa Wolfgang trainiert mit. Beim Fußballtraining kamen die ersten Anzeichen, dass was nicht stimmt. Auch beim Ausspannen in der Therme Weiden, schafft es Stefan nicht einmal mehr die Treppe zur Rutsche rauf. Erst ging es zum Hausarzt, dann ins Klinikum Weiden von dort nach Regensburg. An Leukämie dachte zu diesem Zeitpunkt niemand

Am Sonntag können wir alle versuchen Stefans Leben zu retten. In Vohenstrauß in der Stadthalle ist eine Typisierungsaktion. Von 10 bis 18 Uhr. Jeder von 17 bis 55 kann mitmachen. Stäbchen rein, Spender sein.

Mehr Informationen findet ihr auf https://www.lass-dich-typisieren.de