Steinberg am See durchbricht 2.000-Einwohner-Marke

Erstmals in der Geschichte der Gemeinde leben in Steinberg am See im Landkreis Schwandorf über 2.000 Menschen. Das geht aus einer aktuellen Meldung des Landesamts für Statistik hervor.

Der neue Rekordwert ist das Ergebnis zahlreicher Maßnahmen, die Attraktivität der Kommune als Wohnort zu steigern. Bürgermeister Harald Bemmerl nennt vor allem die konsequente Ausweisung günstiger Wohnbauflächen und die Stärkung von Bildung, Erziehung und Betreuung am Ort.

Das Durchbrechen der 2.000-Einwohner-Marke könnte in knapp sechs Jahren auch eine direkte Auswirkung auf die Gemeinde haben: Liegt die Einwohnerzahl Steinbergs zur nächsten Kommunalwahl nach wie vor über 2.000 – und damit ist zu rechnen – setzt sich der Gemeinderat aus 14 statt bisher 12 Mitgliedern zusammen.