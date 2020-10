Polizei erwischt mutmaßlichen Autodieb

Mit einem gestohlenen Wagen, Diebesgut und Drogen war ein 33-Jähriger Mittwochfrüh in Schwandorf unterwegs, als ihn eine Polizeistreife kontrollierte.

In dem Wagen fanden die Beamten Baustellenwerkzeuge und -maschinen, die er mutmaßlich von einer Baustelle in Kreith geklaut hatte. Außerdem hatte er Marihuana und Crystal Meth dabei. Ein Drogentest verlief positiv. Noch dazu besaß der 33-Jährige keinen Führerschein und es stellte sich heraus, dass der Wagen vor ein paar Tagen in Tirol gestohlen wurde. Ob der Mann für weitere Straftaten in Frage kommt, muss jetzt geklärt werden. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.