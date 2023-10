Stichwahl für Amt des OBs von Neumarkt nötig

Der Oberbürgermeister von Neumarkt in der Oberpfalz muss in einer Stichwahl gefunden werden. Am Sonntag konnte sich keiner der Bewerber mit absoluter Mehrheit durchsetzen, wie die Stadt am Montagmorgen mitteilte.

Amtsinhaber Thomas Thumann von der UPW/FW (Unabhängige Parteifreie Wählergemeinschaft/Freie Wähler) kam auf 47,4 Prozent der Stimmen. Auf Markus Ochsenkühn von der CSU entfielen 35,5 Prozent der Stimmen, Matthias Sander von der SPD bekam 6,6 Prozent. FDP-Kandidatin Ira Hörndler erhielt 7,0 Prozent und Marco Winkler (Die Linke) konnte 3,5 Prozent der Stimmen erringen.

Thumann ist seit 2005 Rathauschef in Neumarkt. Er und CSU-Kandidat Ochsenkühn treten am 22. Oktober in der Stichwahl an. (dpa/lby)