Die Störche kehren langsam aber sich aus ihrem Winterquartier zurück.

Anfang und Mitte letzter Woche landeten die ersten Vögel in Neustadt an der Waldnaab und in Weiden – seit Samstagvormittag ebenso wieder in Floß. Schneefall hin, Schneefall her. Der Flosser Rückkehrer inspizierte nach seiner Ankunft gleich seine üblichen Futterplätze im Ortsteil Oberndorf, bei der Kläranlage und bei der Sportanlage des Turnvereins. Fehlt nur noch seine Partnerin.