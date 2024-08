Flosser Kirwa beginnt am Freitag

Auf diesen Termin warten schon gespannt alle Oberpfälzer Kirwafans. Denn dieses Wochenende beginnt die Floßer Kirwa. Los geht´s am Freitag (23.08.) ab 19:30 Uhr. Der Burschenverein und der Cylinder-Club wechseln sich dabei jedes Jahr ab. Dieses Jahr darf der Burschenverein das Fest ausrichten.

Der Burschenverein hat sich für tolle Bands entschieden, wie zum Beispiel „Highline“ (Freitag), „Helden-Haft“ (Samstag) und „Dezent Böhmisch“ (Sonntag). Für Familien ist am Sonntag auch etwas geboten, wie ein Karussell, Standkozerte und ein Auftritt der Floßer Feuerwehr. Am Montagmorgen sorgen die „Stoapfälzer Spitzbuam“ für gute Laune beim Frühshoppen. Das Finale am Abend macht die Partyband „Donnaweda“. Falls sie mit dem Auto anreisen, stehen ihnen rund ums Festgelände kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

An allen Tagen gibt es eine Cocktailbar, Pils- und Weinbar, Schnapsbar und auch für die Raucher gibt es im Außenbereich beste Versorgung.

Für Jugendliche ist die Floßer Kirwa ebenfalls das absolute Highlight in der Region. Für unter 16-Jährige ist der Einlass jedoch nur erlaubt, sofern ein so genannter „Muttizettel“ an der Kasse vorgelegt wird. Achtung: Aus Sicherheitsgründen sind auf der Flosser Kirwa Rucksäcke und große Taschen verboten.